暗黑破坏神2重制版橙色工艺品怎么做 橙色工艺品有哪些

暗黑破坏神2重制版游戏中橙色工艺品只能够通过玩家自行制作才能获得，需用使用赫拉迪克方块合成，那么暗黑破坏神2重制版橙色工艺品制作材料是什么，一起来看看吧。
橙色物品一共分为四大系列：强力打击(hit power)系列、血腥(bloody)系列、施法者(casting)系列、安全(safety)系列，公式繁杂，新人不容易记住，不过没关系，你只需要记住最实用的以下几种就可以，它们可以让你的角色有所改观，也可能让你发家致富：
手套：
CB 手套：
材料——蓝色鲨皮手套/吸血鬼骸骨手套、那夫 4# rune、完美的红宝石、任何珠宝
固定属性：造成压碎性打击的概率 (5-10)%，(1-3)% 击中偷取生命，+(10-20) 生命
理想属性：20IAS(攻击提速)、2技能(最好是亚马逊被动、标枪或刺客武学)、6吸血(或3吸血、3吸蓝)、10CB，10点以上力量和敏捷
中庸之道：当然，我的pal一直带着一个没有技能，但有3抗、25mf的CB手套，效果比运气手套要好。
击退手套：
个人觉得主要给使用信心弓的亚马逊用。
材料：推荐重型手镯(锁链手套的拓展级)、欧特 9#rune、完美的蓝宝石、任何珠宝
固定属性：击退、攻击时有 5% 几率施展等级 4 冰冻新星、攻击者受到伤害 (3-7)
理想属性：20IAS(攻击提速)、2技能(最好是亚马逊被动)、3吸血(或3吸血、3吸蓝)、10点以上力量和敏捷、抗性
戒指：
高吸血戒指：
个人觉得只有这种戒指值得手工做。
材料：高等级蓝色戒指、索尔 12#rune、完美的红宝石、任何珠宝
固定属性：+(1-5) 力量、(1-3)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命
理想属性：
A：10FCR、7+吸血、力量、生命35+、全抗
B：100+AR， 7+吸血、5+吸蓝、生命、力量、全抗或高单抗
C：10FCR、11吸血，全抗，生命，力量
中庸之道：如何你合成出了25mf，应该比一半的那格要好。
项链：
项链有三种值得手工制造：
高施项链：
材料：高ilvl蓝色项链、拉尔 8# rune、完美的紫宝石、任何珠宝
固定属性：+(5-10)% 快速施展速度(FCR)、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力
理想属性：2技能(最好是法师、男巫、pal或德鲁伊)、20FCR(18+以上)、全抗、20+力量、10法力增加、生命
中庸之道：你的比较物是一般的马拉项链。请注意，任何橙色2技能项链，使用等级最低是89级。因此，如果1技能等级，别的属性特别好的项链也值得留存或使用。
格挡项链：
材料：高ilvl蓝色项链、书尔10#、完美的绿宝石、任何珠宝
固定属性：+(1-10)% 增加格挡可能性、法术伤害减少 (1-2)、伤害减少 (1-4)
理想属性：2技能(Block类角色)、10高施FCR、20+力量、全抗、生命或法力、吸血或吸蓝
高跑吸血项链：
材料：高ilvl蓝色项链、安姆 11#、完美的红宝石、任何珠宝
固定属性：5-10% 高速跑步/行走、(1-4)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命
理想属性：2技能、10快跑、10FCR、高吸血、高力量、全抗、高生命
中庸之道：这类项链主要用于物理伤害角色，有时pk会使用。FCR对于这里角色tp时，比较有用。瞬移慢了，可能被对手一击而杀。
腰带：
高施腰带：
材料：蓝色鲨皮腰带/吸血鬼獠牙腰带、伊司(ITH) 6#rune、完美的紫宝石、任何珠宝
固定属性：5-10% 高速施展速度、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力
理想属性：10FCR、24FHR(快速打击恢复)、20+力量(最高30)、40+生命、法力恢复10、高单抗
中庸之道：具体使用时候，根据你的施法挡位、FHR挡位进行取舍。极品的高施腰带可遇不可求。
吸血腰带：
材料：蓝色织网腰带/秘银腰带、塔尔 7#、完美的红宝石、任何珠宝
固定属性：撕开伤口机会 (5-10)%、(1-3)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命
理想属性：24FHR、10撕裂伤口、3吸血、25+力量、40+生命，高单抗
用途：主要是物理伤害角色pk用，或者PVC
鞋子：
鞋子一般手工做的少，对于电sor来说，法力鞋子非常有用：
法力增速鞋：
材料：蓝色魔皮靴/飞龙皮靴、书尔10#rune、完美的紫宝石、任何珠宝
固定属性：增加法力上限 (2-5)%、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力
理想属性：30高跑、10FHR、法力上限增5%、法力重生10%、敏捷、至少两个高抗性(理想是火抗和电抗)
中庸：比如开出了30高跑、25mf，两个抗性。也是相当不错的，比垃圾的WT要好。
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