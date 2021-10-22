暗黑破坏神2重制版橙色工艺品怎么做 橙色工艺品有哪些

2021-10-25 10:19:30 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中橙色工艺品只能够通过玩家自行制作才能获得，需用使用赫拉迪克方块合成，那么暗黑破坏神2重制版橙色工艺品制作材料是什么，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版橙色工艺品制作方法

橙色物品一共分为四大系列：强力打击(hit power)系列、血腥(bloody)系列、施法者(casting)系列、安全(safety)系列，公式繁杂，新人不容易记住，不过没关系，你只需要记住最实用的以下几种就可以，它们可以让你的角色有所改观，也可能让你发家致富：

手套：

CB 手套：

材料——蓝色鲨皮手套/吸血鬼骸骨手套、那夫 4# rune、完美的红宝石、任何珠宝

固定属性：造成压碎性打击的概率 (5-10)%，(1-3)% 击中偷取生命，+(10-20) 生命

理想属性：20IAS(攻击提速)、2技能(最好是亚马逊被动、标枪或刺客武学)、6吸血(或3吸血、3吸蓝)、10CB，10点以上力量和敏捷

中庸之道：当然，我的pal一直带着一个没有技能，但有3抗、25mf的CB手套，效果比运气手套要好。

击退手套：

个人觉得主要给使用信心弓的亚马逊用。

材料：推荐重型手镯(锁链手套的拓展级)、欧特 9#rune、完美的蓝宝石、任何珠宝

固定属性：击退、攻击时有 5% 几率施展等级 4 冰冻新星、攻击者受到伤害 (3-7)

理想属性：20IAS(攻击提速)、2技能(最好是亚马逊被动)、3吸血(或3吸血、3吸蓝)、10点以上力量和敏捷、抗性

戒指：

高吸血戒指：

个人觉得只有这种戒指值得手工做。

材料：高等级蓝色戒指、索尔 12#rune、完美的红宝石、任何珠宝

固定属性：+(1-5) 力量、(1-3)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命

理想属性：

A：10FCR、7+吸血、力量、生命35+、全抗

B：100+AR， 7+吸血、5+吸蓝、生命、力量、全抗或高单抗

C：10FCR、11吸血，全抗，生命，力量

中庸之道：如何你合成出了25mf，应该比一半的那格要好。

项链：

项链有三种值得手工制造：

高施项链：

材料：高ilvl蓝色项链、拉尔 8# rune、完美的紫宝石、任何珠宝

固定属性：+(5-10)% 快速施展速度(FCR)、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力

理想属性：2技能(最好是法师、男巫、pal或德鲁伊)、20FCR(18+以上)、全抗、20+力量、10法力增加、生命

中庸之道：你的比较物是一般的马拉项链。请注意，任何橙色2技能项链，使用等级最低是89级。因此，如果1技能等级，别的属性特别好的项链也值得留存或使用。

格挡项链：

材料：高ilvl蓝色项链、书尔10#、完美的绿宝石、任何珠宝

固定属性：+(1-10)% 增加格挡可能性、法术伤害减少 (1-2)、伤害减少 (1-4)

理想属性：2技能(Block类角色)、10高施FCR、20+力量、全抗、生命或法力、吸血或吸蓝

高跑吸血项链：

材料：高ilvl蓝色项链、安姆 11#、完美的红宝石、任何珠宝

固定属性：5-10% 高速跑步/行走、(1-4)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命

理想属性：2技能、10快跑、10FCR、高吸血、高力量、全抗、高生命

中庸之道：这类项链主要用于物理伤害角色，有时pk会使用。FCR对于这里角色tp时，比较有用。瞬移慢了，可能被对手一击而杀。

腰带：

高施腰带：

材料：蓝色鲨皮腰带/吸血鬼獠牙腰带、伊司(ITH) 6#rune、完美的紫宝石、任何珠宝

固定属性：5-10% 高速施展速度、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力

理想属性：10FCR、24FHR(快速打击恢复)、20+力量(最高30)、40+生命、法力恢复10、高单抗

中庸之道：具体使用时候，根据你的施法挡位、FHR挡位进行取舍。极品的高施腰带可遇不可求。

吸血腰带：

材料：蓝色织网腰带/秘银腰带、塔尔 7#、完美的红宝石、任何珠宝

固定属性：撕开伤口机会 (5-10)%、(1-3)% 击中偷取生命、+(10-20) 生命

理想属性：24FHR、10撕裂伤口、3吸血、25+力量、40+生命，高单抗

用途：主要是物理伤害角色pk用，或者PVC

鞋子：

鞋子一般手工做的少，对于电sor来说，法力鞋子非常有用：

法力增速鞋：

材料：蓝色魔皮靴/飞龙皮靴、书尔10#rune、完美的紫宝石、任何珠宝

固定属性：增加法力上限 (2-5)%、法力重生 (4-10)%、+(10-20) 法力

理想属性：30高跑、10FHR、法力上限增5%、法力重生10%、敏捷、至少两个高抗性(理想是火抗和电抗)

中庸：比如开出了30高跑、25mf，两个抗性。也是相当不错的，比垃圾的WT要好。