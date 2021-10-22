银河破裂者铁矿怎么刷 在哪无线刷铁矿

2021-10-22 10:02:12 来源：互联网 编辑：佚名

银河破裂者游戏中铁矿是非常重要的资源之一，造建筑和升级都需要，铁矿是可以依靠其他建筑无限刷的，下面就为大家介绍一下。

银河破裂者无限刷铁矿方法

首先找个低侵略的地方，然后开始建太阳能大量的，还有大量的蓄电站 剪完之后有一个装置可以把多余的能量转换为铁 我现在是每回合加51，再建一些维修塔 然后不需要过问了。看自己的需求需要多的话，就按上面的方法再多建造点 。铁基本就是无限生成了。然后矿怎么无限生成呢。有一个装置是吧，铁变成矿 还是按上面的步骤，找一个低侵略的地方。建太阳能，然后蓄电站 然后再建 可以把铁转换成矿的装置。只要你的铁够，那矿就是无限生成。这两个正好成了一个循环装置，只要有铁就有矿。而铁能量，生成矿是铁生成。太阳能等于无限能量。然后就等于铁无限。铁无线就等于矿无限。生成比例最好还是10:5 生成十份铁。五份矿这样都能保证有足够的量。

操作起来还是很简单的，不需要管铁和矿，之后只需要找一些珍贵资源，这样方便多了。剪完之后就完全不需要过问了 除非不够了，再去加点。