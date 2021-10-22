银河破裂者怎么提高植物产量 植物怎么种

银河破裂者游戏中有非常多的资源，多数资源可以依靠种植获得，但是到了游戏中后期产量会跟不上，那么银河破裂者怎么提高产量？一起来看看吧。
首先培育站：采收站数量为1：3，因为培育站3个无人机，采收站1个无人机，这个基本没啥好说的
然后就是布局，大多数人都是这种简单拍4个建筑就完事的植物种植吧
测试了24小时后，以草本植物为样本，这种布局产量大约为1.67/s
加了地板限制种植区域后，无人机可以在附近的区域种植，缩短了路径，从而达到提高产量的目的
测试24小时候，以草本植物为样本，产量提高至2.04/s
进一步压榨种植面积，9*9的面积里放2个种植机+6个采收机，在中间3*3的地面种植
测试24小时后，产量提高至4.8/s，平均一个种植机产量2.4/s
3级科技种植图如下：
上下各4个三级采收机，中间左右共4个培育机(其中一个培育机为2级)
中间种植面积为6*6
产量的话由于我有带模组，就不细说了
关于如何种水晶
1.由于水晶可以长在地板上的bug，可以建造加高防御墙地板堵死培育站周围的生长区域来解决
2.由于种水晶偶尔会出现大型水晶，6*6应该是不够用的
如图，上下各5个3级采收机，左右各2个3级培育机，中间6*9用于水晶种植
(铺加高防御墙有一点点麻烦，不是追求极限效率的话就算了让他随便长吧)
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