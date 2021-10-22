暗黑破坏神2重制版电法怎么加点 纯电法选什么技能

2021-10-22 09:30:22 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重置版游戏中法师是非常强力的职业，不管什么流派都非常厉害，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版电法的加点方法。

暗黑破坏神2重制版电法方法

在心灵传送上增加的技能点可以使能量护盾的伤害吸收效果更佳，在初始情况中，能量护盾每吸收一点伤害就会减少2点法力，比率为200%，每加一点心灵传动会使比率减少6.25%。

例如投8点在心灵传动上时.每点伤害吸收会减少1.5法力比率为150%，投入16点每点伤害只造成1点法力消耗，比率为100%。

故eslsor需要牺牲为主攻技能加成的技能的点数来加心灵传动，从而使es更好地发挥作用。

主攻闪电方面

武器可以不用单手武器+盾，可以选择双手法杖做的眼光，双手法杖的底子，个人比较推荐3连锁闪电+3闪电+3能量护盾。

当然了，双手武器+盾也完全可以，主攻闪电的es lsor，可以作为kc者，也可以作为kbroom的bus，不过要小心电鬼的法力燃烧破盾。

由于这种sor会作为bus出现，所以生命要略高于法力，一是避免破盾后的危险，二是避免被女妖和巴尔施放鲜血反噬。

主攻新星方面

这样的es sor，由于攻击范围的问题，比上一种要脆，武器就不推荐双手杖了，而是脾气+精神;同时个人不推荐这类的sor作为kbroom的bus，而是作为kc(刷牛)的职业。

由于kc的时候，只是面对一群物理攻击的牛，所以可以考虑全加法力，在牛场，被破盾的情况可以说是微乎其微。