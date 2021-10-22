云顶之弈金色黎明阵容怎么搭配 11.20金色黎明怎么玩

云顶之弈11.20有个金色黎明阵容上分能力非常不错，而且玩法也比较简单，但是这套阵容早期容易连胜后期就比较靠运气，下面就为大家分享云顶之弈金色黎明的玩法。
英雄构成
放逐之刃 锐雯、酒桶 古加拉斯、众星之子 索拉卡、天启者 卡尔玛(阵容主C 定核)、翠神 艾翁、虚空掠夺者 卡兹克(阵容主C)、血港鬼影 派克、狂野女猎手 奈德丽
羁绊情况
6黎明使者&2刺客&2复苏者&2神谕者
站位分析
阵容的站位情况，卡尔玛、卡兹克沉底位站位，配合团队去打输出。注意豹女、锐雯两张3费卡要作为主C的时候要灵活的调整站位(2选1C，看谁装备上的好)。整体的站位按照黎明体系的沉底位站位来站，尽量去保证脆皮英雄有安稳的输出环境。
前期运营
阵容属于早期快节奏运营的阵容，而且中、后期成型是冲着6黎明的体系去凑的，所以早期可以直接拿黎明的体系牌过渡，尤其是1费卡的卡兹克还可以直接带装备，这样也相对会更好打一些。早期3费卡的豹女/锐雯来的早，直接上4黎明，有卡兹克的装备可以直接给，在5~6人口的阶段可以拉人口的节奏放慢一些，尤其是在5人口如果钱存的比较快有50金可以考虑在5人口D卡，这样更容易赌出3星的卡兹克，如果早期能赌一个三星1费卡就会非常好打。在6人口至少保证2张3费卡的关键黎明牌可以追到2星，再拉升7人口。早期可以大胆的D牌，这个阵容就属于早期多D的一个体系，尽量把早期的节奏给稳住，这样在中、后期过渡的上分方面也会变得更容易一些。大家一定要考虑明晰。
阵容核心小件：
阵容第一件小件可以去找大棒，可以合成法爆拳、吸血枪、羊刀等多元化的装备，对于这个阵容的契合程度相对会比较高，所以可以作为早期的主搜装备。第二件找大剑，能合成一定的攻击装，对于卡兹克等攻击型的英雄来说非常关键。第三小件找反曲弓，合攻速装。
后期运营
阵容集中精力在早期的运营，所以后期的运营相对前期来说主要注重的就是“稳”字。在7~8人口以后，早期的低费卡搜卡的概率会得非常的低，从而在8人口主要着眼去提升3-4费卡的质量，例如卡尔玛、翠神、豹女等卡，质量提高以后对于阵容整体的质量也是很有帮助的，这样在中、后期相对也会更容易吃分。一般来说，这个阵容是不用拉升9人口的(因为这个阵容早期花的精力比较多，拉9的经济会比较少)。在后期只要能稳住质量、稳住血量，金色黎明的体系是很容易吃分的，因为从11.20的版本格局来看，前期稳血对于中、后期是至关重要的。
阵容可替换性
阵容属于走6黎明的大体系阵容，并且从早期就开始拿黎明牌过渡，所以阵容从头到尾的替换性都比较一般。大家从玩开始，就要确定黎明牌，阵容相对替换性会略差一些。
核心英雄及其出装
天启者 卡尔玛
卡尔玛的出装推荐做出法爆拳，这件装备可以有效的增加卡尔玛技能的爆发能力。蓝buff可以增加卡尔玛的蓝量续航，放技能以后可以维持续航，这样性价比也比较高。吸血枪能有效提供卡尔玛的续航能力，进一步增加卡尔玛的吸血效果。
虚空掠夺者 卡兹克
作为1费卡的刺客，卡兹克的装备要以攻击装为主。无尽可以增加卡兹克的爆发能力，正义之手可以增加额外的治疗、伤害的加成，对于质量高的卡兹克的收益是很高的。最后一件装备考虑出火炮，可以拉升攻击距离，进一步增加卡兹克的伤害输出能力。
狂野女猎手 奈德丽
豹女的出装推荐做出羊刀，可以增加攻速叠加的效果，能有效的提升豹女的进攻效率。饮血剑能增加豹女的血量续航，实用性也会高很多。最后一件装备可以考虑补坦度装备，例如泰坦的坚决等装备，都能有效的契合豹女的特点。
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