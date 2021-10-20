仙剑奇侠传7不战而屈人之兵任务怎么做 支线不战而屈人之兵在哪接

2021-10-21 09:31:54 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7游戏中有很的支线任务，其中要一个支线不战而屈人之兵要在天师门接，下面就为大家分享仙剑奇侠传7不战而屈人之兵任务攻略。

仙剑奇侠传7不战而屈人之兵任务攻略

与天师门弟子仪亭对话接取此任务。

仪亭认为人与妖可以和平共处，希望让清疏问问燕归谷的妖怪是否愿意放下成见，结交朋友。

前往燕归谷找到荆棘大王，打败它以获得100金钱和150经验。

若选择以和为贵，则还需去天师门找一趟仪亭。

任务完成。