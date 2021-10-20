仙剑奇侠传7不战而屈人之兵任务怎么做 支线不战而屈人之兵在哪接

仙剑奇侠传7游戏中有很的支线任务，其中要一个支线不战而屈人之兵要在天师门接，下面就为大家分享仙剑奇侠传7不战而屈人之兵任务攻略。
与天师门弟子仪亭对话接取此任务。
仪亭认为人与妖可以和平共处，希望让清疏问问燕归谷的妖怪是否愿意放下成见，结交朋友。
前往燕归谷找到荆棘大王，打败它以获得100金钱和150经验。
若选择以和为贵，则还需去天师门找一趟仪亭。
任务完成。
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仙剑奇侠传7游戏中有一中特殊商店能够买到一些独特商品，需要使用叶灵才能购买，那么仙剑奇侠传7特殊商店有哪些，一起来看看吧。仙剑奇侠传7全特殊商店位置分享游戏中描述的不够直观，特殊购买的叶灵是按顺序出现的，一只购买完了才会出现一下只。顺序为：萍溪村》天师门》长白山》仙霞派》卢龙府》泉隐村》东极蓝渊》天
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