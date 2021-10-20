孤岛惊魂6长长的吊绳寻宝任务在哪 远古处刑人怎么获得

孤岛惊魂6游戏中有墓地系统，有很多在战争中牺牲的角色都会被埋葬在墓地之中，每个牺牲的战友的背景故事都不同，那么孤岛惊魂6牺牲战友墓地在什么地方，一起来看看吧。孤岛惊魂6牺牲战友墓地位置分享首先是蒙泰罗老爹的墓，剧情就会过来最好找的。其实我第一个去的区域就是这里，这老爷子拽的一比的态度我其实挺不喜欢的

2021-10-19 | 0