孤岛惊魂6离别礼物寻宝任务怎么做 榴弹怎么获得

2021-10-20 09:20:52 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有很多的寻宝任务，其中有个叫离别礼物的寻宝任务做完后能获得榴弹发射器，那么孤岛惊魂6寻宝任务在哪，一起来看看吧。

孤岛惊魂6离别礼物寻宝任务攻略

我是在混蛋城一间屋子 拿到文档接取到了任务(不知道直接到位置能不能触发..能触发的话那封文档的意义何在)

注意看小地图 混蛋城最南边靠海的一排房子 面前的房子有一个文档接取任务 下图身后的房子可以拿到AK的独特武器 死亡仪式

具体位置

来到任务地方 几个文档概况 需要通电之后用水灭火

把红框位置的电机推到下图的地方 没找到位置的话注意看小地图

开水闸灭火 灭火之后进入一楼来到通风扇的地方 打掉锁住二楼下来的锁

红圈内的锁 打掉之后去二楼 从二楼下来 拿到开门的锁从外面另一扇门进入拿到战利品

榴弹