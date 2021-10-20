仙剑奇侠传7有哪些前作的彩蛋 前几作的彩蛋在哪

2021-10-20 09:13:16 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7游戏中有不少前几作的彩蛋，细心的玩家估计已经看到了，那么仙剑奇侠传7前几作的彩蛋有哪些，一起来看看吧。

仙剑奇侠传7前几作彩蛋位置分享

1.仙剑一，疑似李逍遥的葫芦，在天机道长的任务中得到，可以召唤酒神释放酒神咒。

2.仙剑二，仙霞派掌门余霞沈欺霜，在找鲤鱼玉佩支线中隐晦地提到了小虎还在等她，如果有dlc希望能见到七七和小虎。

3.仙剑三，魔尊重楼镇守炎波与主角团有一场战斗;神女夕瑶是被反派陷害的。

4.仙剑四，在东海极渊中找一个火灵对话，得知有一个带着一柄奇怪的剑的人被关押在东海，他的体质有双重属性，很明显是坐大牢的玄霄。

5.仙剑五，在天魔国有一个伽罗魔npc说夜叉国王曾与一人界男子相恋而拒绝了罗刹公主，无疑是小姜和龙幽在仙五的“一吻定情”。

6.仙剑五前，在峨眉山道上，有一个人说别人像他索赔的玉是三千六百两，对应五前打第一个boss时瑾轩叫醒暇。