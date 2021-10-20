云顶之弈丧光复生大眼怎么玩 11.20丧光复生大眼阵容怎么搭配

2021-10-20 08:57:14 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.20版本丧光复生大眼是一套吃鸡率很高的阵容，即使不能吃鸡也是至少能排在前三的阵容，那么丧光复生大眼阵容怎么组，一起来看看吧。

云顶之弈11.20丧光复生大眼阵容玩法

丧尸复生体系中，丧尸4法玩家选择增多，吃分场次达到36场前四排名第六名，丧尸八/九五阵容这周同样强势吃分场次第八名，吃鸡排名并列第九名，而丧尸婕拉这周玩家选择大幅度减少，只有10场对局，前四场次也仅为6场。

丧光复生大眼阵容这周选择率大大增加，前四与吃鸡双榜第一。在上版本吃分上能与其掰手腕的只有6哨兵体系，这版本哨兵大砍后，现在来看暂无天敌，是这版本吃分最稳的阵容没有之一，非常推荐大家用这套阵容上分