仙剑奇侠传7落花有意支线任务怎么做 落花有意任务在哪接

2021-10-19 09:37:23 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7游戏中出了主线任务还有很多支线任务可以做，有不少支线任务完成后能获得不错的奖励，下面就为大家分享仙剑奇侠传7落花有意支线任务的攻略。

仙剑奇侠传7落花有意支线任务攻略

第一次来到仙霞派后可以接到落花有意支线任务，在峨眉山山下与天师门弟子仪远对话接下任务。

进入仙霞派，找到庄锦将信物交给她。原来仪远对庄锦有爱慕之意，不过庄锦却并不领情...

返回后将信物交还给仪远，任务完成，任务奖励为：神女灵叶·阴X1、金钱X300。

另外，对话中仪远提到他送给庄锦的神女灵叶本是一对，接着并将一样东西扔到了山下。

这里本要送给庄锦的神女灵叶·阴作为奖励交给了主角，而仪远扔下去的东西正是另一件饰品神女灵叶·阳。

之后跑到峨眉山门前在下图的位置就可以捡到，这个细节还挺有意思的。