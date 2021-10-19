孤岛惊魂6匪帮资源怎么刷 匪帮怎么无限刷资源

2021-10-19 09:25:46 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有个匪帮系统能够获得资源，类似于委托任务派遣小兵和领袖出去，挂机一点时间后就会回来获取一定的资源，那么孤岛惊魂6怎么刷资源，一起来看看吧。

孤岛惊魂6匪帮刷资源方法

匪帮最重要的就是领袖和新兵，每个任务都需要至少一个领袖和10个新兵，领袖和新兵够多就可以同时开好几个任务，刷物资更有效率，领袖总共有八位，收集新兵最好是先修建筑匪帮兵营，然后升到三级，这样路边救人一次就能入手五个新兵，效率大大增加。

然后就是匪帮任务最后都是让你进行几次选择，每次选择都会消耗不同的物资(汽油，金属，药品，新兵，金钱，或者无消耗)，然后得到其他物资或者提高任务完成率，本来以为都是随机的，就瞎选，最后发现钢铁都三千多了，药品和汽油只有一两百，这就尴尬了也没法升级建筑，然后研究了一下，发现了两个无脑刷物资和新兵的任务。

一个是草根抵抗，领袖选贝尼托，这个任务最终奖励的一般都是物资，汽油，钢铁，药品都有可能，总共三次选择，每次都选第三个，成功率都很高，而且前面两次都是无消耗，最后一次是消耗金属，一般是五十几个，而贝尼托的一个技能是消耗金属减半，就只要花二十几个金属，然后得到两三倍数量的物资，非常划算。

另一个是武装劫狱，领袖选泽尼亚，任务奖励是五个新兵，也是每次都选第三个，前两次都是消耗汽油，泽尼亚领技能可以汽油减半，第三次是可能消耗一个新兵，所以这个任务最少可以得到四个新兵，虽然赚到不多，但胜在稳定，算是一个新兵的来源。

这两个任务主要是稳定和无脑，消耗的物资也不多。