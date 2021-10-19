孤岛惊魂6牺牲战友墓地在哪 牺牲战友墓地有哪些

孤岛惊魂6游戏中有墓地系统，有很多在战争中牺牲的角色都会被埋葬在墓地之中，每个牺牲的战友的背景故事都不同，那么孤岛惊魂6牺牲战友墓地在什么地方，一起来看看吧。
首先是蒙泰罗老爹的墓，剧情就会过来最好找的。其实我第一个去的区域就是这里，这老爷子拽的一比的态度我其实挺不喜欢的，但是最后他为了救自己的儿子，还是当了叛徒加入敌营的儿子，毫不犹豫的牺牲自己，真的很佩服。他最后能和心爱的妻子葬在一起，守望不远处营地里的女儿也算是圆满了。
长辈虎爷的墓，特别喜欢这种有故事时不时还逗比一下的老硬汉。虎爷带我去抢坦克，攻堡垒还历历在目，毒气里面临死还冲我握拳真的是难受，最后没能把那个加拿大胖子弄死真的是气，连带着胡安在我心目中好感度掉了一大截，这人真的没底线。。致敬!真正的传奇。
游戏里最喜欢的角色就是本垒王了，真性情又讲义气，战斗力强，最重要的是颜值是主要角色里面最能打的，换谁不爱。就是这样一个硬妹子，结果是个素食主义者，反差萌有没有。谈到她去世的哥哥时流露出来的脆弱又让这个角色特别的有血有肉，结果和虎爷一起死在了毒气中，气死我了!她的墓最后是和哥哥放在了一起，看下面那个棒球手套就是她的遗物，还会有个传奇一代的老色鬼给她写的诗。
有个小彩蛋是本垒王死了以后第一次回这个女王岛，主角会拨打她的电话，触发了她的电话留言，最后主角会说“我好想你。。”
最后是我们永远的自由武装指挥官克莱拉，主角永远的好朋友和领路人。我估计很多人最后一关会喷她，竟然自己送上门去，被BOSS打死也是活该。但是我却觉得这就是她能组织这么多人去为了国家献身参与革命的原因，她是真的为了国家和人民才组织这场革命，也看出来单纯的打倒安东并不能让国家更好，她是一个革命者不是一个无政府主义者。就像胡安说的一样，她知道自己的道路九死一生却仍然选择去拼一拼，去和安东为了国家的未来谈判，所以主角丹尼最后会放弃做领袖，因为她见过了一个真正的领袖，她知道自己没有那种觉悟和能力。
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