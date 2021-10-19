云顶之弈铁骑阿克尚怎么出装 11.20铁骑阿克尚阵容怎么组

云顶之弈11.20版本铁骑阿克尚死一个比较热门的阵容，相比其他阵容更加均衡，但在开局摸不到牌的情况下会比较吃亏，下面就为大家分享云顶之弈铁骑阿克尚的玩法。
一、阵容搭配
羁绊： 1神王凯旋 4骑士 3铁甲 2游侠
替代： 有骑士转下武器开6骑，上9可开3哨兵或单挂佛耶戈，AP阵容较多可下铁甲开6骑
站位：
二、装备搭配
1.影哨—阿克尚
鬼索的狂暴之刃(反曲之弓+无用大棒)
饮血剑(暴风大剑+负极斗篷)
死亡之刃(暴风大剑+暴风大剑)
主C阿克尚，羊刀杀人剑必备， 配合阿克尚技能机制有启动有爆发，二者是完美搭配，但要实在没有杀人剑，无尽巨杀等输出装也能勉强用;最后一件优先选择饮血，提供护盾和续航，铁骑羁绊下很难死掉，有饮血的阿克尚才能秀起来。
替代装备： 饮血→正义之手 杀人剑→无尽>巨杀
光明装备： 光明羊刀>光明正义>光明杀人剑
2.其他
主坦加里奥，有铁甲羁绊出龙牙狂徒即可， 前期可做日炎打连胜。
多余肉装后期给盖伦，现版本装备很多，阿克尚装备一旦齐了要尽可能的多拿肉装，同样龙牙狂徒优先，没有日炎做鬼书 群体挂重伤。
寒冰带功能性装备，伏击越多越好， 有条件可做青龙刀羊刀打控制。
三、运营攻略
开局抢 ：
大剑不嫌多，开局能合杀人剑这把便可稳冲阿克尚，走连胜思路，5费卡主C的卡再次强调大家连胜才考虑玩，保血是首要目标，过渡推荐用韦鲁斯+VN+锤石+曙光组成2骑士2破败2游侠，5人口补3圣光，6人口开4骑士。 前期主要靠骑士的坦度去打连胜，所以能合肉装不要犹豫，切勿前瞻装备。
最佳打工就是骑士游侠，很平滑，但总有不来牌的时候，这里再给大家推荐一个过渡阵容：卡莉丝塔+剑魔+猪妹+克烈组成2重骑2征服， 6人口换4征服即可。
连胜3-7跳7，7人口上芮尔开3圣光2铁甲， 嫖得到德莱文就换韦鲁斯下VN开2征服、如果是月男的话可继承韦鲁斯装备保连胜，7人口不需要做什么，所以强度不够是肯定的，我们划水上8等提升即可。
血量不健康的话需忍到4-5提前上8抢D，连胜正常5-1上8，大D找阿克尚，其余体系卡稍微换一换补补质量，阵容成型后能锁血便存钱上9，战力不够可能8人口玩到死去搏2星阿克尚，徽章选择：骑士转>游侠转>铁甲转。
由于阿克尚的技能机制，站位方面这套阵容几乎不怕针对，打大眼攻速叠起来基本就是碾压，1星阿克尚只要神装也是有资格锁血的， 总的来说比起主流游侠强度更均衡，上限更高，但还是那句话连胜不了的话慎重玩。
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