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仙剑7天地游怎么玩 天地游牌怎么打

2021-10-18 10:06:05来源：互联网编辑：佚名

仙剑奇侠传7天地游是游戏中的一个打牌小游戏，玩法机制类似于剪刀石头布，那么仙剑7天地游打牌怎么赢，一起来看看吧。

仙剑7天地游玩法介绍

基础机制

首先，建立在一切机制之上的是一个非常简单的三属性互相克制：天-地-人。

QQ截图20211018100116.png

这一点是非常非常非常重要的，在这个游戏里面你甚至不需要像其他TRPG一样收集强力卡牌或是花费心思组建卡组等等(当然愿意做这些更好，之后会细说)，你只需要做的事情只有一件：猜中对方的出牌，然后压死它。

说得简单一点：

双方同时出一张，比大小，输的人减一点血。

如果出的牌相同，那么伤害存起来，直到有一方输为止再一起结算 (存的伤害越多，牌桌左面的叶灵越大）。

QQ截图20211018100215.png

再简单一点，石头剪刀布。

然后，这个游戏里面的牌分为两种，一种叫做普通牌，我更倾向于将它们比作万智牌里面的“地牌”。

这些牌有什么用

打出去，克制对面，扣对方一点血，给你的能量池“充能”。

QQ截图20211018100328.png

要注意，这个“充能”的过程和你在桌面上的输赢无关，你打出这张牌，你对应的池子就充好了，它就变亮了。

并且，只有这些普通牌才能充能，只有普通牌能充能，这些牌不限制数量，理论上你可以只带这些基础牌通关整个天地游。具体怎么打接下来会说。

第二种牌叫做特殊牌，你的卡组里面只能总共放3张。

QQ截图20211018100403.png

每张牌的左下角代表了它的“效果”：绿色的代表回复自己血量，红色的代表对对方造成伤害，而在“效果”旁边的是它发动效果所需要的能量，举个例子：

QQ截图20211018100454.png

这张牌，它的效果是：当你打出它的时候，如果你的能量池里“天”、“地”、“人”三个池子都是亮的，那么它可以回复自身三点血量，并对对方造成两点伤害，并且打出后这三个能量会被消耗。

注意：特殊牌有它本身的属性，它遵循之前的剪刀石头布规则-你可以用它来让对方扣1点血，而不是只在有足够能量时打出它。

在没有足够能量的时候，它不会发动效果，不发动效果就不会减少你的能量池，它们，不能充能。

游戏怎么赢

首先，一个理论上的大前提是，如果你永远能猜中对方出哪张牌，那么你就不会输。

那么，我们怎么猜呢?这就是这个游戏唯一的攻略：AI会优先给自己手里的特殊牌存够能量，举个例子：

QQ截图20211018100537.png

这是第一回合，对方会怎么出?我们可以看到，它的手中有一张特殊牌，它需要一个地能量和一个人能量。

这代表了什么?代表它绝对不可能出手里的“天”。

那么我们怎么出?我们出一张“地”，这样会有两个结果：平局，或是赢一分。

所以这个游戏的赢法就是，猜对面“应该”出什么，然后打出手里的牌，追求先平手再赢，或者直接先拿一血。

理论情况下，只要你用这个方法，你可以用开局的那套牌一路杀到通关以后的仨包子，如果不行，那就再来一把

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