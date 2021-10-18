仙剑奇侠传7存档读不出来怎么办 存档异常怎么弄

2021-10-18 09:39:25 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7最近有不少玩家都遇到了存档出现异常这个问题，自己辛辛苦苦玩了半天第二天却发现存档出现问题，但又不想重新打，下面就为大家介绍仙剑奇侠传7存档一场的处理方法。

仙剑奇侠传7存档无法读取处理方法

解决方法

在“windows安全中心”中找到“病毒和威胁防护”，再在“‘病毒和威胁防护’设置”下方找到“管理设置”。

点进去后找到“文件夹访问限制”下方的“管理受控文件夹访问权限”，点进去后点击“通过‘文件夹限制访问’允许某个应用”，“添加允许的应用”。

然后把仙剑7的exe后缀程序(Pal7-Win64-Shipping.exe)加进去就可以了。

为什么会存档异常

这里的主要原因是win10的自带杀毒限制了应用程序对我的文档的读写权限。