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孤岛惊魂6刀剑相向的爱人任务怎么做 欲仙欲死怎么获得

2021-10-18 09:34:08来源：互联网编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中刀剑相向的爱人是一个寻宝任务，完成这个任务可以获得欲仙欲死榴弹炮，那么刀剑相向的爱人任务谜题怎么解，一起来看看吧。

孤岛惊魂6欲仙欲死榴弹炮获取方法

位置 邻里 骷髅洞窟

进入洞穴抬头看 走到红框位置挂钩荡到红圈位置

一直走到下图位置 左手边过去可以拿到一点资源 右手边下去继续寻宝

走到下图位置 挂钩荡到船上 跟红框位置的火炮互动 互动完可以从红圈位置下去捡一封文档 拿到游泳出去

出来继续挂钩 荡到红框位置(也是我们下船的位置)

拿到独特武器 欲仙欲死

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