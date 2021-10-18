孤岛惊魂6刀剑相向的爱人任务怎么做 欲仙欲死怎么获得

孤岛惊魂6游戏中刀剑相向的爱人是一个寻宝任务，完成这个任务可以获得欲仙欲死榴弹炮，那么刀剑相向的爱人任务谜题怎么解，一起来看看吧。
位置 邻里 骷髅洞窟
进入洞穴抬头看 走到红框位置挂钩荡到红圈位置
一直走到下图位置 左手边过去可以拿到一点资源 右手边下去继续寻宝
走到下图位置 挂钩荡到船上 跟红框位置的火炮互动 互动完可以从红圈位置下去捡一封文档 拿到游泳出去
出来继续挂钩 荡到红框位置(也是我们下船的位置)
拿到独特武器 欲仙欲死
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喋血复仇霍夫曼是游戏中的一个支援角色，能够为给队伍提供弹药支援，再打高难度的时候最好带上他，那么喋血复仇霍夫曼武器和卡牌怎么选？一起来看看吧。喋血复仇霍夫曼武器和卡牌推荐武器推荐带哪一种武器都可以，霍夫曼不用拿特定类型的武器。个人推荐携带轻机枪或突击步枪，这类武器的机动性和威力都挺不错，可以提升杀怪
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