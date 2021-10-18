孤岛惊魂6风起云涌寻宝任务怎么做 成人礼迷彩怎么获得

云顶之弈11.20版本中小恶魔克烈是一套比较好用的阵容，在有一定装备的基础上伤害很高，不过比较怕法系高爆发阵容，下面就为大家分享小恶魔克烈的玩法。云顶之弈小恶魔克烈阵容怎么搭配英雄和羁绊早期过渡前期直接用4小恶魔过渡，如果没有4小恶魔，可以搭配重骑和骑士过渡。装备分析克烈必备轻语，剩下两件任意物理系

2021-10-18 | 0