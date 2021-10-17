仙剑奇侠传7长白山冰壁怎么破 冰晶石怎么破冰壁

2021-10-17 10:24:33 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7随着玩家的推进会来到长白山，其中有个冰壁会挡住玩家的去路，很都玩家都不知道怎么破，下面就为大家分享长白山冰壁的破除方法。

仙剑奇侠传7长白山冰壁破除方法分享

说是两块冰晶石碰撞，然后只有一块冰晶石比较好找，找网上攻略又说什么左边搬右边，一脸懵逼，一直在想另一块呢，里里外外来回倒腾。

实际操作是，找到一块冰晶石就够了，拿起冰晶石然后走到冰壁边上往左边靠(不用担心掉下去)，然后把准心对准右边墙壁上的冰晶石，点击确定后修吾自己会发动攻击，冰壁就破了。