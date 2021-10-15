仙剑奇侠传7手柄用不了 手柄没反应怎么办

仙剑奇侠传7游戏中出了鼠键是可以用手柄来操作的，有不少用惯了手柄玩游戏的玩家遇到了手柄识别不出来的情况，下面就为大家分享仙剑奇侠传连接手柄的方法。
假如Steam可以识别的话，那这个方式就铁定可以修复咯。
1.首先打开steam，点击这里的加号。
2.选择添加非steam的游戏，会生成如下界面。
3.点击浏览，然后找到你仙剑安装的目录，对应的启动程序，点击打开。
4.然后点击，添加所选程序。
5.就会出现在Steam 的游戏栏里面了，通过steam启动，就可以识别到手柄了。
喋血复仇沃克是游戏中的一个突击手，上手难度较低比较适合新手，能为队伍增加10%的生命值，下面就为大家推荐喋血复仇沃克的武器和卡牌。喋血复仇沃克武器卡牌推荐武器推荐突击步枪推荐携带【牧场用步枪】、【M4卡宾】或【M16】，这些枪虽然射速较慢，但射程足够远，可以在远处攻击敌人的弱点并将它们杀死，这样还能
暗黑2重制版野蛮人有多种流派，其中旋风流野蛮人是游戏中用的最多的，虽然前期开荒比较累，不过在中后期输出很高，下面就为大家分享旋风流野蛮人的玩法。暗黑2重制版野蛮人旋风流加点分享点数分配1、人物属性点：旋风野蛮人的属性点分配比较简单：敏捷到装备(甚至不加)精力不加生命加到在BO后3000左右，然后剩余
喋血复仇霍夫曼是游戏中的一个支援角色，能够为给队伍提供弹药支援，再打高难度的时候最好带上他，那么喋血复仇霍夫曼武器和卡牌怎么选？一起来看看吧。喋血复仇霍夫曼武器和卡牌推荐武器推荐带哪一种武器都可以，霍夫曼不用拿特定类型的武器。个人推荐携带轻机枪或突击步枪，这类武器的机动性和威力都挺不错，可以提升杀怪
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喋血复仇游戏终于发售了，作为一款多人打僵尸闯关游戏中一共有三十多种枪械，玩家能给这些枪械装上配件，下面就为大家分享喋血复仇武器的配件选择。喋血复仇武器配件搭配推荐轻机枪-RPKRPK的准确度和伤害都很不错，就是射速慢了一点。M249的射速很快，但综合性能还是比RPK稍差一些。推荐配件枪管：减震器弹匣
超激斗梦境游戏中有卡牌系统，给角色装备卡牌能获得不少加成，每一种卡牌都适合不同的职业，下面就为大家分享超激斗梦境打牌的搭配。超激斗梦境卡牌搭配分享1.流浪团适合对象：坦克流派职业，微氪玩家，因为这套长期玩可以慢慢弄出来，快速弄代价也比另外2套粉卡代价低。触发的buff貌似有：元素伤10%、爆伤10%
云顶之弈11.20版本中六征服德莱文依旧是一个非常强势阵容，面对当前版本的主流阵容都能五五开以上，下面就为大家分享云顶之弈六征服德莱文的玩法。11.20云顶之弈六征服德莱文阵容怎么搭配英雄和羁绊早期过渡奥拉夫+刀妹+乌迪尔+赛娜由于我们是4费卡主C运营体系，因此最好选择连胜过渡。二阶段最好是凑齐3光