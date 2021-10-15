仙剑奇侠传7手柄按键怎么设置 手柄怎么操作

2021-10-17 09:43:39 来源：互联网 编辑：佚名

仙剑奇侠传7游戏已经发售了，游戏除了键盘鼠标还支持用手柄游玩，但是不少玩家啊不熟悉仙剑奇侠传7的手柄操作导致游戏体验不佳，下面就为大家介绍仙剑奇侠传7手柄的操作方法。

仙剑奇侠传7手柄操作方法

2、游戏默认支持XBOX手柄及北通手柄。在游戏中，键盘和手柄可随意切换。

3、其他型号手柄，游戏和平台不支持其驱动，用户如有需要，请自行下载相关手柄驱动程序进行安装后使用。