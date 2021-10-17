云顶之弈圣光维鲁斯阵容怎么出装 11.20圣光维鲁斯阵容怎么搭配

云顶之弈在11.20版本圣光维鲁斯是一套比较冷门的阵容，但是冷门不代表它不强，那么云顶之弈11.20圣光维鲁斯阵容怎么玩，一起来看看吧。
英雄和羁绊
阵容站位
大家看到阵容是不是感觉，这阵容有伤害吗?必须的!而且伤害特别高，韦鲁斯场均过万，能与版本大部分强势阵容掰手腕，成型后吃分与吃鸡易如反掌。
阵容输出点主要在韦鲁斯，其技能圣光箭雨不仅能造成高群伤，还能为韦鲁斯之后副加6秒普攻携带高魔法伤害，物魔双修输出爆炸。
阵容坦度十足，6圣光羁绊与铁甲羁绊为阵容提供高双抗，特别是护甲全员能达到50%左右的减伤。另一方面如果雷欧娜能三星会获得极高减伤，搭配拉克丝的护盾坦度高到爆炸，成为敌方不可逾越的一道墙。
出装
韦鲁斯：最优出装卢安娜的飓风+鬼索狂暴之刃(羊刀)+正义之手。
卢安娜的飓风用来增加输出点，可触发韦鲁斯技能的攻击特效，携带额外的魔法伤害;鬼索狂暴之刃增加韦鲁斯攻击速度，高攻速的韦鲁斯输出效果爆炸;正义由于韦鲁斯物魔双修与正义非常契合，续航增伤两不耽误。
雷欧娜/芮尔：坦度装备就好，最优出装龙爪+石像鬼板甲+救赎。
雷欧娜能三星装备就给雷欧娜，如果三星不了就把装备给芮尔。
拉克丝：阵容所有的法强装备都给她，主要需要其高额护盾。
其他关键装备：伏击(女妖)之爪+基克的先驱，可看情况给予辛德拉或艾希。
运营思路
阵容是6D赌狗阵容非常建议在3阶段韦鲁斯来的多在选择玩，樯橹灰飞烟灭。
开局选秀反曲开局最优，阵容需要2个反曲弓，能拿到最优，如果拿不到就选择拳套、大棒、魔抗均可，坦度装备也好，现在有2个光明选秀装备基本都能很好搭配。
2阶段：看自身装备契合度，空城与正常运营均可。正常开局2-1升级4人口，2-5左右升级5人口。用强势打工羁绊过度，留取所有的圣光棋子。
打工阵容建议3圣光+2游侠+2骑士，没有韦鲁斯也可以其他阵容打工，如3神盾+3哨兵，只要能稳血就可，这时候经济大于血量。
装备优先考虑韦鲁斯的飓风+正义，如有铲子可考虑圣光转职给予艾希或薇恩。
3阶段：在3-2阶段左右升级6人口，韦鲁斯来的多就可考虑这套阵容，这时候阵容添加拉克丝就可有艾希换下薇恩，有泰坦换下锤石。如果有圣光转职直接考虑6圣光阵容强度更高。如果阵容质量差3-2小D一波，稳血后开始攒钱卡着50金币，用多余的利息D卡追三星韦鲁斯，顺带追雷欧娜与拉克丝和辛德拉。
4阶段：继续卡着50金币搜三星，追出3星韦鲁斯，不论其他棋子差几张均直接升级7人口开6圣光羁绊+2游戏羁绊。阵容进入强势期。如果雷欧娜没有三星希望在芮尔2星后换给芮尔，但阵容强度略有下。直接继续攒钱准备升级8人口。
5阶段后：8级后阵容添加诺特勒斯阵容开2铁甲与2骑士羁绊。阵容大成，除非容错低，否则这时候已经稳定可以吃分了。之后可以继续追三星拉克丝，如果有维克兹可替换亚托克斯。
大家记得站位方面拉克丝主要是为了给前排增加护盾不是给韦鲁斯增加护盾，拉克丝时刻对准3星雷欧娜或2星芮尔，这个盾非常关键。这套阵容现在上分非常稳定，同行极少成型吃分吃鸡非常容易。
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