喋血复仇沃克用什么武器 沃克卡牌怎么搭配

2021-10-15 10:01:18 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇沃克是游戏中的一个突击手，上手难度较低比较适合新手，能为队伍增加10%的生命值，下面就为大家推荐喋血复仇沃克的武器和卡牌。

喋血复仇沃克武器卡牌推荐

武器推荐

突击步枪

推荐携带【牧场用步枪】、【M4卡宾】或【M16】，这些枪虽然射速较慢，但射程足够远，可以在远处攻击敌人的弱点并将它们杀死，这样还能节约弹药。

狙击枪

如果不拿突击步枪的话，也可以用狙击枪，这里推荐伤害最高的【巴雷特M95】。

推荐卡牌

建议携带和精准击杀相关或是能够增加子弹伤害的卡牌。

运气

管理重载

反射

纪律

腕力