暗黑2重制版野蛮人旋风流怎么玩 旋风流野蛮人技能怎么点

2021-10-15 09:50:12 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版野蛮人有多种流派，其中旋风流野蛮人是游戏中用的最多的，虽然前期开荒比较累，不过在中后期输出很高，下面就为大家分享旋风流野蛮人的玩法。

暗黑2重制版野蛮人旋风流加点分享

点数分配

1、人物属性点：

旋风野蛮人的属性点分配比较简单：

敏捷到装备(甚至不加)精力不加生命加到在BO后3000左右，然后剩余的点数全部加在力量上。

2、技能点：

必加的：旋风加满，某一系武器支配加满，战斗体制加满，大叫加满，狂战士1点战斗指挥1点。

必须不加的：加速

加满后剩余的点数可以加在铁布衫上也可以点出狂乱也可以点出其他吼叫。

旋风点数很充裕加满必加的后其他点数自由支配。

装备选择

装备是暗黑2的精髓装备的选择直接决定了这个角色的生存和输出能力这里先列出除武器外的其他装备。

头：亚瑞特的面容这个基本无争议BBPVC的不二选择。

项链：1、大君之怒提速没用但是高DS成为大部分近战的首选;2、金属网格高AR高DEF高抗性可以在K6时使用。3、天使项链配合天使戒指撑AR没有好装备时的选择。

戒指：一般戒指选择高AR的双吸戒指，力量，敏捷，生命，抗性等属性更佳。

如果没有双吸戒指可选择吸蓝戒指因为BBFACE自带6%吸血。

另一个戒指可选乌鸦乌鸦提供的高AR和DEX很难被其他戒指超越。

虽然旋风慢点好但没必要被冻住乌鸦是个好选择。

衣服：1、刚毅是最终的选择300EDLIFE抗性;2、没有刚毅，虫壳强制海王利维亚桑都是不错的选择。

手套：1、碎钢是不错的旋风手套CBEDSTR都是好属性尤其是旋风野蛮人很缺CB;2、没有碎钢，手掌安置橙色手套也可以。

腰带：长串之耳雷神各有好处自己喜欢哪个用哪个。

鞋子：蚀肉骑士DSOWCB基本是唯一的选择了。

最强武器：

旋风的终极武器选择一般都是2悔恨或者BOTD

2悔恨在群杀时打击频率高输出稳定

BOTD伤害高范围大

选择哪个看自己的爱