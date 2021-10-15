喋血复仇霍夫曼用什么武器 霍夫曼卡牌怎么搭配

2021-10-15 09:31:42 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇霍夫曼是游戏中的一个支援角色，能够为给队伍提供弹药支援，再打高难度的时候最好带上他，那么喋血复仇霍夫曼武器和卡牌怎么选？一起来看看吧。

喋血复仇霍夫曼武器和卡牌推荐

武器推荐

带哪一种武器都可以，霍夫曼不用拿特定类型的武器。

个人推荐携带轻机枪或突击步枪，这类武器的机动性和威力都挺不错，可以提升杀怪效率，然后再利用自身能力就可以获得大量弹药。

卡牌推荐

由于霍夫曼可以给队友提供弹药支援，所以优先选择提高弹药容量、击杀效率和子弹伤害的卡牌。

任意搭配以下卡牌即可。

反射

纪律

腕力

运气