暗黑2重制版血鸦boss在哪 血鸦在什么地方

2021-10-15 09:20:40 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版游戏中玩家在第一章需要打一个boss血鸦，这个boss位置比较难找刷新点不固定，那么暗黑2重制版血鸦在哪？一起来看看吧。

暗黑2重制版血鸦位置分享

血鸦是第一章第二个任务的任务目标，位于冰冷之原-埋骨之地。

因为游戏每次开局都会刷新地图，所以各个玩家的血鸦位置是不固定的，不过寻找的方法可以通用。

暗黑2的地图是线性的，也就是说冰冷之原一定在萝格营地后面，只要顺着图一直走，走到一处像小路的位置，过去就是下个区域。

冰冷之原的埋骨之地是相较于下一个区域石块旷野更近的地方，是一处墓园。

玩家看到墓地建筑的时候，就已经找到了血鸦，它就在墓地的正中。