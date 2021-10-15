云顶之弈重骑女枪阵容怎么出装 11.20重骑女枪怎么玩

2021-10-15 09:13:00 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈在11.20版本有个比较热门的阵容重骑女枪，这个阵容在目前版本吃鸡率较高，也不容易被针对，下面就为大家分享云顶之弈重骑女枪的玩法。

云顶之弈11.20重骑女枪阵容怎么搭配

英雄和站位

首先说中期阵容，重骑女枪6级D，会在6级待很久，能不能吃分为完全看6人口质量如何

6级人口组成如下，如果来了芮尔猪妹没3星可以上芮尔，来了德莱文可以换VN

装备思路:一级抢女神泪，女神泪合的青龙刀和救赎都是必要装备。如果没抢到转抢腰带或护甲，和日炎保证前期战斗力。

女枪的青龙刀必备，其他2件如大天使，法爆，帽子，正义之拳都可以，注意科技枪除非是光科技枪不然不要拿，女枪自己回血意义不大，后期能放出2个E足够了，装备不合适的情况已蓝量装优先。

人马三件肉装，因为是一个人顶前面所以光板甲非常实用，其他龙牙反甲看场上物理阵容法师阵容合成肉装基本都可以，正常就是光板甲龙牙反甲，日炎不建议人马带会降低坦度，可以给猪妹。

猪妹救赎，日炎和多出的肉装。

德莱文捡破烂，来了破败王就换。

有伏击可以给锤石上伏击。

大后期如果要吃鸡是要上破败王和皎月的，就有机会打赢三星四费，我已经很多次靠这两刺客弄死三星大眼三星卢锡安了。在两个三星后，就可以考虑上7上芮尔，猪马三星或者有4个三星了，就可以考虑上8，上8后换成下面的阵容。

很多朋友吃不到烂分不是阵容问题，是节奏问题。前期能连胜一定要连胜，烂分阵容就没有连败的说法，连败加运气差一点就老七老八这不符合烂分的目标。

现在前期连胜首选2星奥拉夫的三烧饼三盾，有日炎一类的装备直接和。如果破败牌来的早，打野时叠了基层破败，可以和小恶魔组很多阵容，比如小炮克烈女枪人马组双重骑双炮双恶魔。

升6不等3-2，打完石头直接升，不要舍不得前期那些经济，现在不是以前那个乌迪尔单刷野龙族连败吃钱的版本了，谁卖血谁老八。重骑女枪就是要靠中期优势，我经常十连胜第一压第二二十血，这样就算后期有几个大爹他们也会互送走，我们能吃个烂分。

6级D别死D，特别看情势不对了，被入的只剩三十多血，吃了低保手上还有几十块就别慢慢D了，有两个或以上三星听牌就梭哈，留上7的钱梭哈完上7保血，硬吃烂分才是王道

火男我也玩了很久，其实我觉得重骑女枪就是重骑火男的升级版，火男的吃烂分能力有目共睹，但问题就是上限不高，上8没什么意义，碰到别家胡的多了就后期把把被入。

如果大家玩火男我有个建议，不知道那么多人从哪里学的火男带鬼书，火男带鬼书真的性价比很低很低，打完可以看看真实伤害不到四分之一，因为火男一个个挂过去的，可能想的很美好技能放的快，可是后期等他快挂完人都死光了，鬼书我认为只适合开局快速打出AOE的辅助位用，比如狗熊。火男带巨杀很好用，特别是光巨杀，一个Q前排可能就会被烧死