孤岛惊魂6交易的诀窍任务怎么触发 交易的诀窍任务在哪

2021-10-14 09:32:40 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有个交易的诀窍任务，这是一个雅安的任务，想要触发这个任务需要先占领检查站，下面就为大家分享交易的诀窍任务的位置。

孤岛惊魂6交易的诀窍任务在哪里接

你必须要完成【卧底】这个任务，才能触发 【交易的诀窍】，因为那个匪帮首领 NPC只有在卧底这个任务中首次出现。

最简单触发任务方式：占领个检查站，然后无脑传送这个点，每次都会刷新一个感叹号获得情报，这里面包括支线任务触发。