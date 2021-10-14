喋血复仇武器怎么搭配配件 武器用什么配件好

2021-10-14 09:18:16 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏终于发售了，作为一款多人打僵尸闯关游戏中一共有三十多种枪械，玩家能给这些枪械装上配件，下面就为大家分享喋血复仇武器的配件选择。

喋血复仇武器配件搭配推荐

轻机枪-RPK

RPK的准确度和伤害都很不错，就是射速慢了一点。M249的射速很快，但综合性能还是比RPK稍差一些。

推荐配件

枪管：减震器

弹匣：扩充型速装填弹夹

武装：轻量战术型武装

瞄准镜：全息准心

减震器可以更好地减轻后坐力，提高RPK的准确度。

扩充型速装填弹夹可以提高50%的弹匣容量，并提高大约三分之一的换弹速度。

由于RPK是重型轻机枪，所以换枪速度比较慢，如果想以更快的速度切换至副武器，可以装备上轻量战术型武装(武器切换速度能够提升75%)。

装备上全息准心可以略微提升开镜后的移动速度。

突击步枪-M16

虽然和其他突击步枪相比，M16的伤害比较低，但是它的准确度很高，后坐力小，很容易控制住。无论是近距离射击还是远距离射击，M16都是很不错的选择，推荐携带。

推荐配件

枪管：长枪管

弹匣：扩充型+P弹匣

武装：轻量竞技型武装

瞄准镜：反射式准心

和其他突击步枪相比，M16的射程较短，所以推荐装备上长枪管。

扩充型+P弹匣可以稍微提升子弹伤害，让M16的威力和其他突击步枪持平。

轻量竞技型武装可以提升开/闭镜速度并提升移动速度，可以辅助我们进行爆头攻击。

反射式准心可以提高10%开镜后的移动速度，准星上的红点还可以辅助瞄准。

狙击枪-凤凰350L

凤凰350L的综合性能非常好，可以打出很高的伤害，而且栓动时间较短，只需更快地重装子弹。虽然巴雷特M95的伤害更高，但凤凰350L更容易控制，而且射速更高。

推荐配件

枪管：减震器

弹匣：快速型+P弹匣

武装：轻量竞技型武装

瞄准镜：先进战斗光学瞄准镜

快速型+P弹匣可以进一步提升凤凰350L的性能，装备后，每次射击之后装弹速度会提升31%，换弹效率有了显著提升。

减震器和轻量竞技型武装可以降低后座力并提高开镜速度，在远处狙击时，可以快速瞄准敌人，保证队友的安全。

先进战斗光学瞄准镜可以提供四倍的缩放，远距离狙击必备。

像凤凰350L这样的狙击枪非常适合拥有“精准击杀”能力的角色使用，例如吉姆和沃克。

霰弹枪-AA12

霰弹枪AA12的攻击力相当不错，射速高，后座力小，便于控制。装备上合适的配件后可以提高整体性能。

推荐配件

枪管：减震器

弹匣：扩充型速装填弹夹

武装：轻量竞技型武装

瞄准镜：反射式准心

减震器和扩充型速装填弹夹可以削减后坐力并增加弹匣容量和换弹速度。

轻量竞技型武装和反射式准心都能够提升开镜时的移动速度，可以更好地应对成群的灾变者。

搭配上和霰弹枪相关的卡片后，可以进一步提升伤害。

冲锋枪-维克托

维克托的伤害比UMP45低，但后坐力小，射速快，所以综合性能比UMP45更好。

推荐配件

枪管：减震器

弹匣：扩充型+P弹夹

武装：轻量竞技型武装

瞄准镜：反射式准心

除了减震器之外，其他配件和上文提到的M16携带的配件相同。

装备减震器可以减轻维克托的后座力，这样更容易控制。

扩充型+P弹夹可以提升维克托的伤害，并提升弹匣容量，而且不会影响到射速。

反射式准心可以提高开镜速度，提升杀怪效率。

随身武器-沙漠之鹰

沙漠之鹰的威力大，伤害和准确度都很高，推荐携带。

推荐配件

枪管：消音器

弹匣：扩充型速装填弹夹

武装：轻量竞技型武装

瞄准镜：反射式准心

给沙漠之鹰装消音器听着有点奇怪，但这样确实挺不错的，消音器不会降低伤害，在攻击未注意到我们的敌人时，还会增加25%的伤害。敌人听到枪声的距离会增加50%，利用这一点可以在不吸引太多怪物的情况下快速击杀。

扩充型速装填弹夹可以提升弹匣容量并加快换弹速度，提高射击效率，不用再把换弹动作从头看到尾了。

轻量竞技型武装和反射式准心可以提升开镜后的移动速度，非常实用。

近战武器-弯刀

游戏里有4种近战武器，其中弯刀的性能非常好，推荐携带。

弯刀可以长挥，消耗的耐力少，可以更好地应对成群的敌人。

球棒也可以用来长挥，但单次挥动消耗的耐力比较多，不如弯刀。消防斧和短柄斧的伤害很高，但是只能用来跃头挥击，面对一大群敌人时有点吃不消。