超激斗梦境有哪些卡牌 卡牌怎么搭配

LOL游戏中慎是一个上单辅助都很不错的英雄，在11.20版本中进行了一定的改动，有了全新的玩法，下面就为大家分享LOL11.20上单慎的加点和出装。LOL11.20上单慎玩法分享加点推荐推荐主Q副E有大点大。Q技能是我们主要的输出技能，慎释放技能并唤回自己的武器，同时可减速被武器途径的敌人，后续慎可

2021-10-13 | 0