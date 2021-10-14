云顶之弈六征服德莱文怎么出装 11.20六征服德莱文怎么玩

云顶之弈11.20版本中六征服德莱文依旧是一个非常强势阵容，面对当前版本的主流阵容都能五五开以上，下面就为大家分享云顶之弈六征服德莱文的玩法。
英雄和羁绊
早期过渡
奥拉夫+刀妹+乌迪尔+赛娜由于我们是4费卡主C运营体系，因此最好选择连胜过渡。二阶段最好是凑齐3光明+3神盾过渡，这两个羁绊属于是顶级打工仔级别的了，武器先给二星拉夫或者二星刀妹，基本能帮你无忧过渡到4阶段。
装备推荐
主C德莱文：火炮、无尽、饮血。最好有一件光明输出装，巨杀、飓风、光明正义等均可。主T刀妹：主要肉装为主，日炎、反甲、龙牙、狂徒等均可
阵容站位
剑魔、加里奥、刀妹三张肉坦站到第一排。德莱文由于攻击距离较短，站到倒数第二排，方便开局就能输出。锐雯可以携带攻速旗子、伏击手套等装备，站在德莱文旁边加buff。
搜牌节奏
后期：卡莉斯塔、剑魔、刀妹、瑞雯、德莱文、天使、锤石、加里奥4-1拉到7人口后可以小搜一波，尽可能找到一张德莱文，同时补充场上的质量。只要找出一张德莱文，配上6征服，就可以存钱继续上人口。没有6征的话也可以4征4破败，根据实际情况灵活应变。最迟在5-1上8人口，如果前期胡的话也能在4-5就上8。8人口后开始大搜找出2星德莱文，全员到二即可吃分甚至吃鸡
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