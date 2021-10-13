英雄联盟慎上单怎么玩 11.20上单慎怎么出装

LOL游戏中慎是一个上单辅助都很不错的英雄，在11.20版本中进行了一定的改动，有了全新的玩法，下面就为大家分享LOL11.20上单慎的加点和出装。
加点推荐
推荐主Q副E有大点大。
Q技能是我们主要的输出技能，慎释放技能并唤回自己的武器，同时可减速被武器途径的敌人，后续慎可强化下三次的普攻，对敌人造成额外输出伤害。E技能是我们主要的功能控制技能，慎释放技能并直线位移一段，同时嘲讽控制沿途直线的敌人。
符文推荐
推荐主系坚决副系主宰，小符文攻速，自适应，护甲。
主系方面主打消耗，不灭之握战斗状态三秒后，强化我们下次的普攻，给予自身恢复同时对敌人造成额外输出伤害。护盾猛击获取新的护盾时，可收益普攻额外伤害加持，复苏之风受到敌方伤害后，可得到一定的持续回复。过度生长随着附近小怪的死亡，永久提升我们最大生命值加成。
副系主打功能，恶意中伤对行动受损的敌人可造成额外输出伤害，终极猎人伴随我们的击杀可永久减少我们终极技能的冷却缩减。
出装推荐
核心三件套推荐霜火护手、救赎、反甲。
其中霜火护手可给予我们可观的双抗以及生命值加成，同时配合我们的技能使用，强化我们下一次的普攻，对范围敌人造成额外伤害以及一定的减速限制效果。
救赎提供可观的生命值以及百分比治疗护盾加成，同时给予我们一个范围回复的主动技能。最后反甲提供可观的护甲加成，并给予我们反伤以及重伤效果加持。
后续装备，我们主打坦度装，例如兰顿或者魔抗装备都是可以选择的，鞋子方面还是比较推荐布甲鞋，可提供一定的移速并给予一定的承伤收益。
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