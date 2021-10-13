云顶之弈11.20铁骑破败阵容怎么搭配 铁骑破败怎么玩

云顶之弈11.20版本中铁骑破败是一套非常强势的S级阵容，能够轻松吃鸡，下面就为大家分享云顶之弈11.20铁骑破败阵容的玩法。
阵容组成：4破败3铁甲3重骑2骑士，阵容主要以2/3费棋子为主。
3铁甲 泰坦+芮尔+武器
3重骑 猪妹+人马+芮尔
2骑士 锤石+泰坦
开局拿大剑或者拳套，优先做女枪的青龙刀和法爆。然后再是人马装备，人马装备很重要，前排要能顶，后排才有足够的时间输出。
前期使用光明神盾打工，
2-1升4级，3光明3神盾，强势过度。塞纳带女枪装备，奥拉夫带人马装备
2-5升5，保连胜拿利息升存钱上6
2-6升6级，存50块D套内棋子，6级D牌几率 2费卡40% 3费卡30% 非常适合该阵容D牌。
阵容棋子两星后替换前期过度阵容，最大化保连胜
核心节奏解析：
2-1升4人口 光明神盾打工，如果没有小恶魔也是个不错的选择
2-5升5人口 最大化保连胜，存钱吃利息
3-2升6人口 卡50块利息拉质量找3星人马和其他两费棋子，人马3星后升级找3星女枪
4-5升7人口 迟迟没有3星人马，4-5必须要升7级了。
5-1升8人口 阵容成型，有2星佛耶戈可以替换调2星德莱文，
年轻人要有梦想，万一3星佛耶戈了岂不是快哉快哉。
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