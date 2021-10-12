暗黑2重制版旋风野蛮人用什么武器好 旋风野蛮人用什么武器

2021-10-12 09:18:09 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版游戏中野蛮人这个职业能衍生出多个流派，其中有个旋风流野蛮人虽然前期不太行，不过在中后期有点装备的基础上伤害很高，下面就为大家分享旋风野蛮人的武器选择。

暗黑2重制版旋风野蛮人武器推荐

概况

旋风野蛮人依靠强大的武器，可以有很好的输出性能。

①尽量用能达到4f的武器;

②如果用攻击范围大一些的武器，会有更多怪物在攻击范围内，从而提高效率;

③武器的伤害尽量高，最好有其他好的属性，比如偷取法力、偷取生命、加属性点、加准确率等等，旋风野蛮人更加需要加准确率和偷取法力。

剑类

就符文之语而言，之前提到多次的“平民武器之王”誓约符文之语无疑是最佳选择之一。

誓约的理想底材是巨神之剑、炎魔之刃等，由于有无法破坏属性，用无形的做最好，攻击力很高。

锤类

天罚之锤等单手钉锤可以做符文之语誓约，这里就不多说了。

双手锤子里，不朽之王套装锤很不错，其他的选择有风之锤(双手)、地平线的台风(单手)等。

长矛/长柄武器类

宏森丹(长矛)是很不错的选择。

对于长柄武器，破骨可以选择，中期过渡可以用雅典娜的忿怒等。

斧类

誓约符文之语可以用斧子做(精华级底材做，最好是狂战士斧)，上面说剑的时候说过了，这里就不再详细讨论了。

暗金装备的话，屠夫之瞳很不错。

土豪武器选择

剑类无疑选择悔恨符文之语，长矛/长柄类，死亡呼吸符文之语是很不错的选择，斧头类的土豪选择也是死亡呼吸，用狂战士斧做，可以拿两把。