暗黑破坏神2重制版幽冥一击属性是什么 幽冥一击有什么用

2021-10-12 09:12:51 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中有很多技能可以选择，其中有个技能幽冥一击有附加的词条属性，那么幽冥一击具体有什么用，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版幽冥一击词条属性介绍

幽灵一击(Spectral Hit)可以作为暗金怪物(Unique monster)的随机属性出现。

幽灵一击会在该暗金怪物每次攻击之中，随机附加一种伤害类型(魔法/火焰/闪电/冰冷/毒素)，并且随机伤害的高低与游戏人数无关，不过可以被其自身的致命打击(Critical Hit)加倍。

如果是非毒素伤害，随机伤害Min=[MonLvl*0.66]，随机伤害Max=MonLvl(冰冷伤害Cold Length=1.6秒);如果是毒素伤害，毒素伤害Min=[MonLvl*0.66]*40/256，毒素伤害Max=MonLvl*40/256，毒素伤害Length=1.6秒。

幽灵一击对于暗金怪物的抗性奖励的顺序和条件：如果冰抗<75%，则冰抗+20%;如果火抗<75%，则火抗+20%;如果电抗<75%，则电抗+20%。

与之类似的是魔法抵抗(Magic Resistant)，魔法抵抗对于暗金怪物的抗性奖励的顺序和条件：如果冰抗<100%，则冰抗+40%;如果火抗<100%，则火抗+40%;如果电抗<100%，则电抗+40%。

下面以两种基础抗性(冰火电)为50%的暗金怪物分别举例说明：如果随机属性的顺序是魔法抵抗+幽灵一击，则此暗金怪物的冰火电三种抗性均变为90%(50+40)，不会变成火免/冰免。

如果随机属性的顺序是幽灵一击+魔法抵抗，则此暗金怪物的冰抗和火抗性变为110%(50+20+40)，而电抗变为70%(因在50+20的基础上再增加40会导致出现第三种免疫而保留)，会变成火免+冰免。