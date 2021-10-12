暗黑破坏神2重制版幽冥一击属性是什么 幽冥一击有什么用

暗黑破坏神2重制版游戏中有很多技能可以选择，其中有个技能幽冥一击有附加的词条属性，那么幽冥一击具体有什么用，一起来看看吧。
幽灵一击(Spectral Hit)可以作为暗金怪物(Unique monster)的随机属性出现。
幽灵一击会在该暗金怪物每次攻击之中，随机附加一种伤害类型(魔法/火焰/闪电/冰冷/毒素)，并且随机伤害的高低与游戏人数无关，不过可以被其自身的致命打击(Critical Hit)加倍。
如果是非毒素伤害，随机伤害Min=[MonLvl*0.66]，随机伤害Max=MonLvl(冰冷伤害Cold Length=1.6秒);如果是毒素伤害，毒素伤害Min=[MonLvl*0.66]*40/256，毒素伤害Max=MonLvl*40/256，毒素伤害Length=1.6秒。
幽灵一击对于暗金怪物的抗性奖励的顺序和条件：如果冰抗<75%，则冰抗+20%;如果火抗<75%，则火抗+20%;如果电抗<75%，则电抗+20%。
与之类似的是魔法抵抗(Magic Resistant)，魔法抵抗对于暗金怪物的抗性奖励的顺序和条件：如果冰抗<100%，则冰抗+40%;如果火抗<100%，则火抗+40%;如果电抗<100%，则电抗+40%。
下面以两种基础抗性(冰火电)为50%的暗金怪物分别举例说明：如果随机属性的顺序是魔法抵抗+幽灵一击，则此暗金怪物的冰火电三种抗性均变为90%(50+40)，不会变成火免/冰免。
如果随机属性的顺序是幽灵一击+魔法抵抗，则此暗金怪物的冰抗和火抗性变为110%(50+20+40)，而电抗变为70%(因在50+20的基础上再增加40会导致出现第三种免疫而保留)，会变成火免+冰免。
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