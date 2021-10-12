暗黑2重制版金怪怎么刷 金怪在哪里刷

2021-10-12 09:08:11 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版游戏中金怪是一个必定会掉落金色装备的boss，但是这些boss的位置都比较分散，找起来不太方便，下面就为大家分享黯黑重制版金怪的速刷方法。

暗黑2重制版金怪刷哪些

5个关底boss中菠萝和巴尔二者不是直接出现在场景内(需要先打其他怪物)，路程又远，单机双开bug刷又过于麻烦，一般仅做为飞升党的经验包和bugchaos、王座附赠的刮刮乐。

安姐路程较远 又有很多东西不掉 nodrop率高和虫子 劳模相比没有如何优势。虫子相较劳模可以永久bug 且在暗金珠宝和首饰上面占巨大优势，反观劳模比虫子能掉落的东西虽然更多一些 但其中实用的只有安脸一件而已。

除非你极度需要或怨念 安脸和ethsz(劳模出sz几率高)否则都是虫子要比劳模来的更效率。

点杀金怪(主要获取高级暗金物品)

85场景的金怪由于其远高于普通怪的染色率及场景内多组存在的特点是以高mf值角色快速击杀来获取染色物品(通常为高级暗金或者说“20大”)的最好途径。

在诸多85场景中混沌庇护所和世界石要塞、王座的怪物强度高，分布复杂有各种免疫更有电鬼、死神之王 娃娃等高危怪物存在，在输出端和防守端的双重压力下想要提升mf值困难重重，并且效率不佳。

a1地穴虽然怪物弱但是有固定冰免和火免怪物限制了诸多bd的发挥，加之地图较大需要一定机动性同时需要兼顾mf值较为困难。

a2的蛆虫巢穴地图较大还分成三层，前两层为84场景、第三层为85场景且极大的受到地形限制作为娱乐尚可效率的话着实不高。剩下的便是a1大陵寝(古墓)和a2古代通道了，与其说是因为场景优势选择这里不如说是因为冰火两大法师的强大让这两个场景发光发热。