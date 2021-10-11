暗黑破坏神2重制版红门钥匙怎么刷 红门钥匙怎么获得

2021-10-11 09:59:45 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版红门是游戏中的一个传送门，这个传送门比较特殊需要找到钥匙才能打开，那么暗黑2重制版红门钥匙在哪？一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版红门钥匙获取方法

女伯爵：直走、左拐，有直线就走直线，左右选路选左拐，要注意这里是想人物行进方向的左边而非地图的左边，比如人物向右走的左手也可能是地图的上方。

图示

先说苦痛之厅—瓦特大厅，只有三种路线，属于固定图案，随机三种地图刷新。

第一种，L型入口向下，直走到看到上层传送门处路口人物左拐就是下一层瓦特大厅的传送门。这种路线非常常见，我自己刷10盘会有5盘是这个。

第二种，入口向上，直走到上层传送门路口人物左拐，然后直走直到撞墙，下面路口就是传送门。这种路线频率第二常见，我自己刷10盘会有4盘是这个。

第三种，入口有两条路，出口在地图左上方，只需要一直沿着路向地图的左上方前进即可。这种路线最少见，可能10盘都碰不到一盘，这个图我刷了10多盘才截到

再说瓦特大厅寻找尼拉塞克正确的藏身窝点。

四面墙壁有图案，看图案寻找尼拉塞克的正确位置即可，左上方和右上方是正对着墙壁的那面墙，如果有壁画即是正确的藏身窝点，如果没有在寻找左下方和右下方，都是下方路口的墙壁上寻找壁画，有就是正确的路，如果没有去看另几面墙。

刷齐了钥匙就可以去打败6个隐藏BOSS获得专属火炬护符。