孤岛惊魂6工业电路板怎么得 工业电路板在哪

2021-10-11 09:48:24 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6工业电路板是游戏中的一个重要素材道具，但是获取方法比较少，下面就为大家分享孤岛惊魂6工业电路板的获取方法。

孤岛惊魂6工业电路板获取方法分享

1.去高等级的区域，高等级区域的任务可以拿，随机的抢补给任务，注意不是抢空投，是手枪符号的抢补给，npc会随机给你这个任务，完成后可以获得。

2.下副本，那个运炸弹，这个任务一次给你250票，100票可以买一个。

3.高级动物皮毛能换好几个，打猎就好。