漫漫长夜医务室在哪 第四章医务室在什么地方

2021-10-11 09:31:42 来源：互联网 编辑：佚名

漫漫长夜第四装章是游戏中剧情模式的最后一章，这个章节中有个任务需要玩家去医务室找到医疗物资，那么漫漫长夜第四章医务室在哪里，一起来看看吧。

漫漫长夜第四章医务室位置分享

游戏的第四章一开始要进医务室，由于医务室一楼锁门所以我们要走梯子绕到它的二楼外。

具体进法

首先出门绕过狼进入一个长长的通道，摸索进房子。

然后通过楼梯到楼顶，通过楼顶之间的路到达医务室。

通过一个小窗口就可以进入医务室了。