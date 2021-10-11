喋血复仇荷莉用什么武器好 荷莉卡牌怎么搭配

2021-10-11 09:26:05 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇荷莉是游戏中的一个近战角色，近战伤害和血量都不错，那么喋血复仇荷莉武器怎么选？下面就为大家啊介绍一下。

喋血复仇荷莉武器和卡牌推荐

近战武器

荷莉带任何一把近战武器都很强，搭配上近战相关的卡牌更是如鱼得水。

如果想要清理杂兵的话，推荐携带武器【弯刀】或【球棒】。

想重点对付精英怪的话，推荐携带武器【短柄斧】或【消防斧】。

主武器

突击步枪、冲锋枪或散弹枪都很不错。个人推荐携带散弹枪。

有一张特殊卡牌，携带后，使用散弹枪射击可以附加吸血效果。荷莉本身就是近战职业，大部分时间都是贴脸打人，所以带一把散弹枪是最好的。平时用近战武器就够了，遇到精英怪的时候再切散弹枪就行。

卡牌推荐

荷莉的耐力和伤害抗性很不错，卡牌的选择也倾向于这两点。

任意搭配以下卡牌即可，加成效果都很棒。