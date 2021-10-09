暗黑2重制版元素弓怎么用 元素弓强不强

暗黑2重制版种有很多强力的武器，其中元素弓是游戏中非常好用的的武器，那么暗黑2重制版怎么用元素弓，一起来看看吧。
1. 可以冰火双修。信心由于高ED也提供了相当可观的物理伤害，让我们同时拥有了物理，冰，火三系输出，成为一个可以通刷所有场景的“独行侠”。
2. 由于信心自带的狂热光环，让我们能够达到7F的最高攻速，对于习惯了7F攻速的传统物理弓马来说，不存在任何适应问题。
3. 相比于风德的龙卷风和火德的烧地，我们元素弓的弹道相当优秀(黝黑沃德)，主攻技能“冻结之箭”和“爆裂箭”都具备小范围aoe的能力，再配合弓马自带的穿刺技能，使我们的输出事半功倍。
4. 相比于传统物理弓马单纯的排箭，我们元素弓的技能十分华丽，能给喜欢弓马的玩家带来不同凡响的游戏体验。
暗黑2重制版种有很多强力的武器，其中元素弓是游戏中非常好用的的武器，那么暗黑2重制版怎么用元素弓，一起来看看吧。暗黑2重制版元素弓使用方法1.可以冰火双修。信心由于高ED也提供了相当可观的物理伤害，让我们同时拥有了物理，冰，火三系输出，成为一个可以通刷所有场景的“独行侠”。2.由于信心自带的狂热光环
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