孤岛惊魂6破敌塑丝怎么获得 破敌塑丝有什么用

2021-10-09 09:26:08 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有很多很有用的道具，其中破敌塑丝是游戏中的一个重要道具，那么孤岛惊魂6破敌塑丝在哪里获得？一起来看看吧。

孤岛惊魂6破敌塑丝获取方法

1.完成伏击奖励获得

每个伏击都能获得1个破敌塑丝和其他制作材料，这也是获得破敌塑丝最便捷的方法。

2.窃取空投补给

每份空投补给会掉落1个破敌塑丝。

3.打开自由武装箱子获得(蓝白条纹宝箱)

这些自由武装箱子在你用钱贿赂士兵(双面间谍)或获得收集地图(在一些检查站或防空炮处找到)后会在地图上以白色宝箱图标标记出来。不是每个自由武装箱子里都有破敌塑丝的，打开箱子可以获得一把武器或一个破敌塑丝，不要与FND的黑红条纹宝箱搞混了，那个打开只能获得武器或热固枪粉。自由武装箱子如下图所示。