云顶之弈复生刺阵容怎么出装 11.19复生刺阵容怎么玩

云顶之弈11.19版本中刺客得到了加强，在目前版本种有套复生刺的阵容非常厉害，那么云顶之弈复生刺阵容怎么搭配？一起来看看吧。
英雄和羁绊
早期过渡
开局抢攻速，卖血走连败，不拉人口，自然升级，有龙族上龙族，2阶段吃一波5连败，可以尽量精致一点，先存满50利息，然后用利息拉人口。
装备分析
主C梦魇，轻语必备，第二件羊刀，提供攻速，第三件无尽或者飓风二选一;稻草人作为副C，带刺转+任意法强装;剩下有多余的装备全部合刺客的功能装，比如鸟盾，灵风，冰心等等。
阵容站位
除了刺客单位，其他全部要沉底站，这样能有概率把对面主C拉出来，佛耶戈要跳单独挂边的英雄偷人，皎月需要对位人群，梦魇和皎月一起跳人堆，最好能直接切到主C
搜牌节奏
8连败到3-5拉7大D，D出4刺3复生两星梦魇后停止，如果没有同行，就7人口卡50块追3星梦魇;如果有同行，就直接上8凑出最终阵容后，再追3顺便好D狗熊和佛耶戈。
克制分析
比较克制后排比较多的阵容，比如大头/游侠。没有轻语打带铁甲的阵容会很吃力，打剩下的阵容则需要看对位，大成都能至少55开。
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