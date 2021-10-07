孤岛惊魂6火药有什么用 黑火药怎么获得

2021-10-08 09:41:34 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛惊魂6游戏中有很多道具可以使用，其中黑火药能够升级手中的武器，也可以制作特殊弹药，下面就为大家分享孤岛惊魂6黑火药的获取方法。

孤岛惊魂6黑火药获取方法分享

Gun Powder(黑火药)是孤岛惊魂6中给武器升级所需的一种材料，在制造武器，特殊弹药，消音器和瞄具时都会用到。

以下是获得黑火药的方法：

1.从伏击中获得奖励，每个伏击者可以提供1个火药和其他一些制作武器的材料，这是目前游戏中最快和最优的获得黑火药的方法。

2.从空投奖励中获得，每一个空投处都会提供1个火药。

3.从一些FND贮藏中获得，它们多以红色或黑色的板条箱形式出现。

玩家可以贿赂士兵或是收集地图来得知这些宝藏的位置，当玩家得知位置时，地图上会出现白色的箱子标记。

并不是所有FND中都会有火药，也许是其他东西。

还有白色和蓝色的箱子，它们里面是不含有黑火药的，不要搞混。