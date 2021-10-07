心灵杀手重制版平静的小镇成就怎么做 教堂守卫战怎么打

2021-10-08 09:38:30 来源：互联网 编辑：佚名

心灵杀手重制版游戏中有很多成就供玩家解锁，有的成就很简单，打打剧情就能完成，但有些成就比较繁琐，下面就为大家分享心灵杀手重制版平静的小镇成就攻略。

心灵杀手重制版平静的小镇成就攻略

注意：从过场动画开始就开始算，不是在你开始可操控主角开始。

可以略过过场动画，可以点暂停游戏，但是不能载入检查点，包括手动载入过死亡导致的载入，不能回菜单然后下次点继续游戏，哪怕没死。从过场动画开始，到最后上直升机动画结束，跳杯。

2个难点，建议简单难度，不做收集品的流程或章节选择5章的第一个来开始。

教堂前守卫战，背对教堂，在左右楼梯的角落选一侧打，闪光弹枪是好朋友。

直升机坪守卫战，简单模式下，利用好信号闪光弹，放在上直升机坪的楼梯，就没问题了。