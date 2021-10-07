心灵杀手重制版白金奖杯怎么解锁 怎么达成白金

心灵杀手重制版到目前发售已经又几天了，相信已经有不少玩家通关了吧，游戏中有很多奖杯可以解锁，完成所有奖杯可以解锁白金奖杯，下面就为大家分享心灵杀手重制版白金奖杯的攻略。
白金最低通关次数：2次 (一周目简单/梦魇，通关解锁2周目梦魇难度)
错过杯：有(主菜单能选择全6章重玩，里边还有每章里边的大检查点，不过部分距离比较远，得重玩一段时间)
要点
基本上奖杯难度不大，刷武器杀敌数很快达成，而且各个武器不可能错过，都很常见，可以读取检查点刷杀敌，一周目漏的收集品，可以2周目直接去那个地方捡，杀敌和收集品记录存档间通用。
你在检查点保存，没多久你就收集了收集品，然后在下一个检查点之前死了，你所收集那个收集品会再度出现，旧版Alan Wake需要再次收集，这次重制版却有记录了，不过我为了安全起见都是再次收集。
梦魇难度基本靠跑，一般冲刺的时候敌人追不上，但是请注意，男主体能超差，很快累，这时候敌人瞬间就冲上来，基本你需要躲闪一次(慢动作)。
然后一般背朝你要前进的地方后退，一般用手电筒让敌人放缓步伐，4-5秒后基本休息好了继续跑，重复就行;如果敌人实在太密集，瞬间出现很多，千万别硬刚，你处理不过来的，用R1的2种闪光弹，拖慢/消灭敌人，迅速跑去下个有灯的检查点。
部分奖杯攻略：
电视：第四章逃离疗养院的中途，场景的右边是一张椅子上面有张手稿，左边墙上一台电视，打开可以解锁，这台电视不算进收集里。
重型机械：游戏前期寻找车子的任务目标，会有推土机侧边冲出来，用电筒打败即可，可以苟过去直接无视他开车跑，但是就错过这杯了。
火车头：穿过鬼镇后，会遇到被黑暗附身的火车头，用电筒消灭即可，理论上跑掉直接拿钥匙开门会错过这奖杯。
医学上的见解：第四章，疗养院按流程拿到看守钥匙，打开大厅右侧一楼的门，在靠左的小房里有一台录音机，听完3段录音才可以解锁，注意房里有个原稿不要忘记。
古老神祗的孩子：第四章大后期的一场摇滚防御战，中途不能灰屏残血，可以重读检查点，难度取决于前期攒下的资源数量。
通通喝光光：一章在餐厅里，老头要求你点唱机替他放音乐，就选择点唱机放一次，5章和警长穿越大街上，会路过这餐厅(左侧)，进去再选点唱机放音乐，跳杯。
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