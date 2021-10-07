暗黑破坏神2重制版刺客开荒怎么玩 刺客用什么流派好

2021-10-08 09:18:37 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中刺客比较冷门，玩的人不多，有多种流派可以体验，那么暗黑2重制版刺客怎么开荒？一起来看看吧。

暗黑2重制版刺客流派介绍

流派体系

刺客有武学艺术、影子训练、陷阱三系技能，物理、魔法、冰电火毒全部的6种伤害类型，有近战的武学和法系的陷阱两种玩法，影子训练是一些辅助技能。

陷阱流有电系和火系两种伤害，不论是刷野发育速度还是安全性，均明显强于武学流，8pp速通只能玩陷阱打法。武学仅适用于1pp，且1pp也不如陷阱强度高，因此不推荐武学打法。陷阱电系伤害高于火系，因此前期用火系陷阱火焰复生，30级以后洗点转纯电系直到通关，这种打法在遇到电系免疫的怪物时，需要用降低抵抗的法杖破除免疫。

如果没有降低抵抗的法杖，也可以给火系陷阱一些点数，对抗电免怪物。影子训练中有两个召唤技能，影子战士以及影子大师，这两个技能很多萌新很好奇有什么区别。区别在于，影子战士会模仿玩家放的技能，而影子大师会自己放技能，ai更高一些。但是影子有两个问题，第一个是影子很脆，在地狱召唤出来很容易被秒，第二个问题很致命，那就是影子会拆掉玩家的陷阱，这样很影响输出，因此不学影子。

技能分析

纯电系陷阱刺客极为安逸，常用技能就5个，2个输出技能雷光守卫和亡者守卫，前者具有高额伤害，后者自身伤害不如雷光守卫，但是可以引爆周围的尸体，爆炸造成的伤害清兵很快。3个辅修技能加速、能量消解和心灵爆震，加速点上1点即可，可以让刺客跑的飞快，平时刷图很爽，打boss时拉扯风筝boss很好用。

能量消解是顶级神技，一定要加满，可以减少敌人诅咒对自己生效的时间，还可以增加自己包括物理和法术的全部抗性，防止自己被秒杀。心灵爆震主要用于清小野怪，可以在敌人近身时眩晕敌人，并且将一部分迷惑让他们自相残杀。

主要加点雷光守卫和亡者守卫，以及对这两个技能有加成的其他技能，打boss用雷光守卫，刷小野怪用亡者守卫，自己躲在一边看敌人倒下就行了。时不时用一下加速和能量消解提速加抗性，敌人走到自己身边用心灵爆震击退他们，安全性很高。

速通装备

速通装备这块老三样(隐秘、古代人的契约、知识)即可，有条件的话盔甲可以换背叛。陷阱刺客对武器要求不高，为了打电免怪，武器选择带有降低抵抗技能的法杖。重制版大家自己玩可以考虑精神剑加精神盾，冲速通顶多精神剑，肯定不会用到精神盾的。

刺客通常不带雇佣兵，因为刺客玩法主要是布好陷阱打拉扯，如果选择雇佣兵，通常是为了更快的打boss，用噩梦第二幕进攻型枪兵，装备和法师一致。