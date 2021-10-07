永劫无间天人之战怎么打 天人之战怎么快速上分

2021-10-07 10:05:59 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中天人之战每天都会限时开启，只有高段位的玩家才能够参与，非常具有挑战性，那么永劫无间天人之战上分怎么打？下就为大家介绍一下。

永劫无间天人之战打法分享

阵容上推荐胡桃、沙男、迦南，然后就可以考虑怎么选区了。

1、跳人少的or无人的高资区，速搜后立刻去主战场，跳人最多的地方，吃毒前几乎打不完的。

2、跳主战场周围的野点比如侍人村鸦巢这种，搜两三个野点去主战场。基本上是蓝刀+蓝甲随便毛两个大甲就能去打了。当然如果和一队roll点落地打输了那就去黑区返魂，不然就是大分。除了一种特殊情况，找到钥匙。拿到钥匙一定要开，除了钱库魂玉和武器库都是2把金武，宰人如宰小鸡。

打团入场思路就是边缘OB抓单，抓残。切记自己队一定要抱团，不要追人追深，主战场在吃毒前是几乎不可能打完的。 吃花的顺序是沙男、奶妈、迦南。

大招不要省，尤其是沙男，决定要打团直接盖沙，战场边这种人头真的很好捡，捡到5 6个人头后要注意立刻撤离站场去买符，绝对不要恋战，低级符就够，多余的钱优先赌紫武，打完可以吃花，甲血粉消耗比想象中小很多。

天人之战这种蓝甲遍地走，白甲处处有，而且魂玉一堆攻击没有近抗(我真觉得近抗特别少)的情况下，紫武抢人头真的就是宰猪...尤其是B阔，钩索进场的素质3连直接干残。

符的话，混战区可以无脑砸，不是混战等队友勾到了再砸，符一波打完就可整理下装备撤了，基本上血甲26就差不多了。理想情况下这时候已经一人一把紫武，3个蓝甲保底了。有多的钱还是优先买符，天人打的快，很多时候3V3了还能砸金符。