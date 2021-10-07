暗黑破坏神2重制版地狱难度用什么盾牌 地狱难度盾牌怎么选

2021-10-07 10:01:14 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版在地狱难度中，选择一个好的盾牌非常重要，毕竟活着才能输出，那么暗黑破坏神2重制版地狱难度选什么盾牌？一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版地狱难度盾牌推荐

古代人的契约

冲记录时最常见的盾牌，由3孔盾牌依次镶嵌8号拉尔、9号欧特、7号塔尔做成。这个盾的最大特点就是抗性高，4抗除了抗寒43%，其他3个都是48%。大多数世界纪录挑战者都会带着这个盾牌通关。

因为在专家模式下活着比什么都重要，这个护甲加的全部抗性就特别实用。

压韵

由2孔盾牌依次镶嵌13号夏和5号爱斯做成。这个盾所有抗性加25，不如古代人的契约，但是有两个特别的属性，一个是加25%更好的获得装备，另一个是无法冰冻。

有这个盾打装备特别快，而且再也不怕有冰冻能力的敌人了。由于死灵法师专用盾牌只有最多2个孔，压韵也成了死灵法师最常用的盾。

精神

天梯模式专用装备，4孔盾依次镶嵌7号塔尔、10号书尔、9号欧特、11号安姆做成。加2所有技能，对法系英雄来说特别好。

不过这个盾牌不加火抗，目前冲重制版速通的大神们，只会做精神剑，盾牌还是用古代人的契约。