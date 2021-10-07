暗黑2重制版吸血戒指怎么获得 吸血戒指怎么做

新世界游戏中有个阵营任务是一个非常重要的主线，这个任务比较难找，下面就为大家分享新世界阵营任务的领取方法。新世界阵营任务领取方法分享任务中会有个任务翻译成中文是角斗士的荣耀，这个任务不会有地图标点，需要去任务中提到的城，这个城以阵营为例，cutlasskeys，在地图左下角。去找这个城的阵营的人对话

2021-10-05 | 0